«Сгорел за три дня»: стали известны детали смерти певца Евгения Нестеренко

Гендиректор Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко рассказала о последних днях жизни оперного певца Евгения Нестеренко.

Она напомнила, что перед смертью Нестеренко 28 лет жил в Вене. «Нестеренко был в хорошем настроении, в отличной форме и, несмотря на возраст, не испытывал никаких проблем с памятью. Ему резко стало плохо; кстати, накануне, а может быть, за несколько дней до больницы, Евгений Евгеньевич сам ходил в больницу, чтобы сдать анализы. Может быть, там и подхватил коронавирус. В общем, за три дня сгорел», — цитирует Игнатенко «Московский Комсомолец».

Известно, что после того, как супруга певца Екатерина Дмитриевна семь лет назад скончалась от онкологического заболевания, он жил один. «Когда она ушла, все друзья и знакомые спрашивали: «Как он это переживет, как будет жить без Кати?» Ее прах он хранил дома и всегда говорил, что они, как люди глубоко верующие, должны быть погребены в землю. Никакого колумбария», — добавила Игнатенко, сейчас занимающаяся вопросом захоронения певца в России.

О смерти Нестеренко стало известно 20 марта.