Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в очном формате с 11 по 13 ноября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры России.

Участники культурного форума планируют обсудить культурные проекты, инициативы, а также опыт цифровизации культурных учреждений в период пандемии. «Культурные институции вышли из сложившейся ситуации очень достойно, продолжив радовать своих преданных зрителей качественным онлайн-контентом», — сказала министр культуры России Ольга Любимова.

В 2020 году культурный форум был отменен из-за ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции. Он должен был пройти с 12 по 14 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что открытый российский фестиваль «Кинотавр» снова пройдет в Сочи осенью из-за эпидемиологической обстановки. Предыдущий фестиваль также проходил осенью в традиционном формате.