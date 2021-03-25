СМИ: у задержанного с наркотиками Тимы Белорусских был сообщник

У музыканта Тимы Белорусских в деле о наркотиках был сообщник, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Личность второго молодого человека не раскрывается. Утверждается, что он участвовал в закупке наркотиков вместе с Белорусских. Белорусских отпущен под залог, а его сообщник находится в СИЗО.

Следствие установило, что ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции был задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено наркотическое вещество гашиш массой 0,4 г, а также наркотическое вещество амфетамин массой 0,03 г. Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская в беседе с прессой подтверждала, что это был исполнитель Тима Белорусских.

Действия молодого человека квалифицированы по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Белоруссии, подразумевающей незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу республики наркотических средств. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.

Ранее сообщалось, что дело задержанного с наркотиками Тимы Белорусских направлено в суд.