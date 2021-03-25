Дауни-младший рассказал, как едва не погиб при прыжке с парашютом

Актер Роберт Дауни-младший в интервью Стивену Кольберу рассказал, как едва не погиб во время прыжка с парашютом.

55-летний артист признался, что со временем стал менее склонен к рискованным поступкам. По словам Дауни-младшего, он в первый раз прыгал с парашютом, и во время свободного падения на высоте 3,6 км стропы перекрутились. «Было не смешно. Настоящим счастьем было понять, что я не врежусь в землю на смертельной скорости, когда парашют открылся», — цитирует артиста ET Canada.

Больше Роберт Дауни-младший с парашютом не прыгал. Однако он признался, что не против прыгнуть с тарзанкой.

Ранее актер и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето рассказал, как чуть не погиб во время занятия скалолазанием из-за не проверенной экипировки.