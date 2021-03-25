Дробышу не понравилась песня Манижи для «Евровидения»

Продюсер Виктор Дробыш в выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!» признался, что ему не понравилась песня Манижи Сангин (Manizha), с которой певица представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021».

По словам Дробыша, песня не произвела на него впечатление. «И, судя по всему, также много на кого не произвела», — сказал он.

При этом, говорит продюсер, на конкурс стоит посылать яркого исполнителя или даже фрика. «Должен быть еще какой-то заход сбоку, как финны в свое время зашли со своими масками и роком. Либо это должен был быть безусловный и стопудовый хит, как был у Рыбака в Москве», — рассуждает он.

Дробыш предположил, что Россия окажется по итогам нового «Евровидения» во второй десятке.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее первая участница «Евровидения» от России Мария Кац, известная как Юдифь, осудила травлю певицы Манижи после ее победы в национальном отборе конкурса.