С Моргенштерна взыскали 300 тысяч рублей за песню о Путине

С рэпера Моргенштерна взыскали 300 тыс. руб. в качестве компенсации за нарушение авторских прав за использование песни «Владимир Путин — молодец», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда Уфы.

При этом требование принесения публичных извинений было отклонено. Автором песни был истец — Олег Лихачев. Частично удовлетворив иск, суд обязал ответчика прекратить использование музыкального произведения без получения на это разрешения в установленном законом порядке. «В удовлетворении остальных требований истца о возложении на Моргенштерна Алишера Тагировича обязанности опубликования вступившего в законную силу судебного решения по настоящему делу и принесения публичных извинений отказал», — уточнили в суде.

Ранее тамада Олег Лихачев, автор хита «Владимир Путин — молодец», который стал вирусным благодаря TikTok, подал иск против Первого канала, обвинив его в использовании его произведения с нарушением авторских прав, а также против Моргенштерна и Егора Крида.

В разговоре с «Газетой.Ru» шоумен объяснил, почему решил обратиться в суд, а также рассказал, как придумал трек о президенте и почему считает его ироничным.