Умерла звезда «Двенадцати месяцев» Лиана Жвания

Советская и российская актриса, звезда телефильма «Двенадцать месяцев» Лиана Жвания умерла в возрасте 71 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на петербургский ТЮЗа имени Брянцева.

Причиной смерти Лианы Жвании стала долгая болезнь. «Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы», — пишут коллеги Жвании в некрологе.

Лиана Жвания дебютировала в кино в 1972 году в роли Королевы в фильме «Двенадцать месяцев» Анатолия Граника. Последней ролью артистки стала роль консьержки в фильме Сергея Снежкина «Похороните меня за плинтусом» (2009), снятом по одноименной повести Павла Санаева.

В ТЮЗе имени Брянцева Жвания служила с 1972 года. В последние годы она выходила на сцену в спектаклях «Записки А. И. Поприщина», «Иудушка из Головлева», «Поллианна» и «Сказка о потерянном времени». В 2012 году за роль Евпраксиньюшки в спектакле «Иудушка из Головлева» в постановке Георгия Васильева Жвания получила премию «Золотой софит».