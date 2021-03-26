Адвокат Бритни Спирс потребовал заменить опекуна певицы

Адвокат певицы Бритни Спирс Сэмюэль Ингхэм потребовал заменить нынешнего опекуна исполнительницы — ее отца Джейми Спирса — на ее временного опекуна Джоди Монтгомери, передает Variety в ответ на соответствующую петицию, поданную в суд.

Став постоянным опекуном, Монтгомери сможет контролировать лечение Бритни Спирс, общаться с врачами артистки, контролировать ее безопасность и количество посетителей. Кроме того, она сможет знакомиться с решениями суда.

Джейми Спирс в 2008 году получил право заниматься финансами дочери и ограничивать ее круг общения. Суд вынес такое решение из-за состояния психического здоровья артистки. В 2019 году опекунство перешло к личному менеджеру певицы.

В августе 2020 года Бритни Спирс обратилась в суд штата Калифорния в Лос-Анджелесе с просьбой лишить ее отца статуса опекуна, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что Кевин Федерлайн не стал вмешиваться в скандал вокруг Бритни Спирс и ее отца.