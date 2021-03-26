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Новости культуры

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Виктор Цой в фильме &laquo;Асса&raquo; (1988) Виктор Цой в фильме &laquo;Асса&raquo; (1988)

Лейбл потребовал у сына Виктора Цоя 13,4 млн рублей за песни отца

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Музыкальный лейбл потребовал от сына музыканта Виктора Цоя вернуть 13,4 млн руб. за права на песни его покойного отца, сообщает Telegram-канал Mash.

Двое наследников, отец Роберт и сын Александр, в 2011 году заключили договор с компанией Moroz Records о выплате отчислений за использование песен. 5 лет деньги выплачивались, однако в 2017 году Роберт Цой решил увеличить сумму.

Роберт и Александр обратились в Басманный суд Москвы с требованием признать контракт недействительным, договор был расторгнут по решению суда. Сейчас лейбл подал встречный иск с требованием вернуть выплаченные 13,4 млн руб.

Наследники Виктора Цоя не комментировали сообщения об исковом требовании.

Ранее сообщалось, что сын Виктора Цоя Александр подал новый иск к создателям фильма о своем отце. Российская премьера художественного фильма «Цой», действие которого проходит в вымышленных обстоятельствах после смерти артиста, прошла 12 ноября.

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