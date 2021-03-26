Путин пожелал спевшей ему девушке поступить в Гнесинку

Президент России Владимир Путин пожелал девятикласснице Елизавете Долженковой из Благовещенска успеха в поступлении в Музыкальное училище имени Гнесиных, сообщает ТАСС.

В ноябре 2020 года Долженкова спела президенту песню «Умывает красно солнышко» во время сеанса видеосвязи с участниками проходившего в «Артеке» финала конкурса «Большая перемена». Путину понравилась песня, и он выразил желание обнять девушку. В заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в Ново-Огареве 26 марта 2021 года Долженкова принимала участие очно. «Вы пели, по-моему? Точно. Все, я вспомнил. Здорово! И пели очень хорошо, и выбрали хорошую песню», — узнал ее президент.

Долженкова поделилась планами поступить в училище и выразила надежду на успех. «Я тоже надеюсь. Министр Любимова слышит нас? Мы надеемся», — сделал он намек министру культуры. «Я знаю, что мое будущее — это русская народная песня, это русская культура, и я горжусь тем, что моя Родина — Россия, и что в своем творчестве я воспеваю страну, которую люблю», — сказала школьница, добавив, что слова президента о желании ее обнять добавили ей сил. «Действительно у меня такой порыв был — вас обнять, но я робею, вы-то уже большая, взрослая девушка. Поэтому я хочу просто пожелать вам успеха от души, искренне», — сказал глава государства.

Юная певица также рассказала, что после исполнения песни ей предложили снять клип на песню «Умывает красно солнышко» и пригласили спеть на новогоднем «голубом огоньке» вместе с Надеждой Кадышевой и ансамблем «Золотое кольцо».

Ранее сообщалось, что Путин побывал в новом здании Детского музыкального театра в Москве.