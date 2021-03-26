Муж телеведущей Ксении Бородиной подтвердил ее третью беременность

Супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров в Instagram утвердительно ответил на вопрос о третьей беременности жены.

Фигура Бородиной вызвала подозрения у подписчиков бизнесмена, и они стали задавать ему вопросы о возможной беременности. «Да», — ответил Омаров на один из таких вопросов.

В этот же день Бородина и Омаров совершили перелет, и поклонники звездной пары засомневались в серьезности ответа Омарова, предполагая, что телеведущая не стала бы летать на большом сроке беременности.

У Ксении Бородиной и Курбана Омарова одна общая дочь — пятилетняя Теона. Кроме того, у телеведущей растет 11-летняя дочь Маруся от предпринимателя Юрия Будагова.

Ранее сообщалось, что шоумен, вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Ребенка Шепелеву родила его новая избранница — дизайнер Екатерина Тулупова. Для обоих малыш стал вторым: Шепелев воспитывает 7-летнего сына Платона от Фриске, у Тулуповой также есть дочь от предыдущих отношений.