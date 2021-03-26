Умер художник Никита Алексеев

Художник Никита Алексеев умер на 69-м году жизни, сообщил в Facebook галерист Марат Гельман.

Никита Алексеев в 1972 году окончил отделение промышленной графики и рекламы Московского государственного художественного училища памяти 1905 года, после учился на факультете художественно-технического оформления печатной продукции Московского полиграфического института.

Работал иллюстратором, выпускал самиздат, в 1980-х устраивал выставки в собственной квартире. Придумал собственный способ рисовать — создавал картины на столовой клеенке вместо традиционного холста. Был участником группы Андрея Монастырского «Коллективные действия» и сооснователем арт-проекта «Среднерусская возвышенность», в 1987 году эмигрировал во Францию.

Позже вернулся в Россию. Курировал выставки современного искусства, с 1996 по 2004 год возглавлял отдел культуры еженедельника «Иностранец».