В Москве приостановили поиски утонувшего в реке основателя группы «Звуки Му»

Поиски тела музыканта группы «Звуки Му» Александра Липницкого, предположительно утонувшего в Подмосковье в Москва-реке, приостановили до 27 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На сегодня поиски завершились. Они будут продолжены завтра», — заявили агентству в пресс-службе.

Уточняется, что поиски велись и на берегу, и в воде. Дно реки обследовали водолазы.

В четверг 25 марта Липницкий провалился под лед и утонул во время лыжной прогулки по Москве-реке в районе Николиной горы.

Ранее вокалист группы «Парк Горького» Алексей Белов прокомментировал новость о гибели Липницкого.

Александр Липницкий — советский и российский музыкант, культуролог, журналист, автор теле- и радиопередач о русском роке. Дружил с Виктором Цоем и Борисом Гребенщиковым. Основал группу «Звуки Му» вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком в 1983 году, был бас-гитаристом коллектива до 1990 года. После был участником групп «ОтЗвуки Му» и «Гроздья виноградовы».