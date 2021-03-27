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Новости культуры

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Американский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, 16 августа 2017 года Американский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, 16 августа 2017 года

Создатель «Игры престолов» заключил пятилетний контракт с HBO

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Автор серии книг «Песнь льда и огня», которая легла в основу сериала «Игра престолов», Джордж Р. Р. Мартин подписал крупный контракт с американским интернет-сервисом HBO Max. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Отмечается, что контракт Мартина предполагает сотрудничество со стриминговым видеосервисом в течение пяти лет. Для компании эта сделка обошлась в восьмизначную сумму.

Автор книг уже работает над пятью проектами, действие которых происходить во вселенной «Игры престолов». Кроме того, Мартин снимает для HBO сериалы по мотивам романов «Знаки дороги» Роджера Желязны и «Кто боится смерти» Ннеди Окорафор.

Ранее сообщалось, что HBO работает над тремя проектами по мотивам «Игры престолов». Проекты называются «Девять путешествий» («Морской змей»), «Блошиное дно» и «Десять тысяч кораблей».

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