Марка Горонока госпитализировали с инфарктом

Российского актера Марка Горонока экстренно госпитализировали с обширным инфарктом в ночь на субботу 27 марта. Об этом сообщает StarHit.

Отмечается, что Горонак попал в больницу из-за сильных болей в груди.

«Ночью случился инфаркт, лежу в больнице, только телефон дали. Есть ничего не могу, правая рука не работает», — рассказал артист.

По данным издания, у актера ранее уже диагностировали проблемы с сердцем. Сам Горонок считает, что причиной инфаркта мог стать стресс, появившийся у него после ссоры с женой.

Ранее актер Марк Горонок рассказал о своем самочувствии после выписки из реанимации, куда он попал из-за гипертонического криза.

Горонок известен по ролям в картинах Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо», а также фильмах «Из ада в ад», «Зал ожидания», «Сеньора», сериале «Улицы разбитых фонарей».

Осенью 2019 года Марк Горонок попал в ДТП на Киевском шоссе. Он и его мать получили серьезные травмы и были госпитализированы.