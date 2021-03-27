Объявлена дата похорон утонувшего в Москве-реке музыканта Липницкого

Друг утонувшего в Москве-реке музыканта Александра Липницкого, музыкальный критик Артемий Троицкий заявил, что похороны состоятся 30 марта в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня утром тело Саши нашли. Похороны, предварительно, будут во вторник в Подмосковье», — сказал он.

Ранее стало известно, что спасатели нашли тело Липницкого.

25 марта музыкант провалился под лед и утонул во время лыжной прогулки по Москве-реке в районе Николиной горы. По словам его супруги, 68-летний Липницкий ушел под лед вместе со своей собакой.

Александр Липницкий — советский и российский музыкант, культуролог, журналист, автор теле- и радиопередач о русском роке. Дружил с Виктором Цоем и Борисом Гребенщиковым. Основал группу «Звуки Му» вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком в 1983 году, был бас-гитаристом коллектива до 1990 года. После был участником групп «ОтЗвуки Му» и «Гроздья виноградовы».