Большой театр отметил 245-летие в рабочем режиме

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ), которому сегодня, 28 марта, исполняются юбилейные 245 лет, отметит свой день рождения в рабочем режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральный директор театра Владимира Урина.

«245 — красивая цифра. Может, в строгом смысле и не являющаяся официальным юбилеем, но тем не менее означающая такой значимый день рождения. Однако мы в театре приняли решение, что в условиях пандемии, учитывая все обстоятельства трудного года и текущего сезона, не будем устраивать никаких празднеств, а проведем юбилейный день в таком рабочем режиме», — считает Урин.

Гендир Большого Театра также привел в пример мысль о том, что в театре праздник происходит каждый день, несмотря на то, что поддерживать торжественную атмосферу непросто.

«В феврале мы отыграли премьеру оперы «Соломея» Рихарда Штрауса. Очень сложный спектакль, который тепло был принят зрителем. Только что, в марте, состоялась мировая премьера балета «Орландо» в постановке Кристиана Шпука и премьера первой постановки в Большом театре единственной оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки», — назвал Урин последние прошедшие премьеры.

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