«Совершенно невиновен»: Вуди Аллен дал большое интервью о секс-скандале

Режиссер Вуди Аллен дал первое за почти 30 лет интервью американскому телевидению, сообщает Variety.

Интервью проходило в июле 2020 года и вышло на CBS после выхода фильма «Аллен против Фэрроу». В беседе с корреспондентом телеканала Ли Кауэном Вуди Аллен еще раз опроверг обвинения в том, что он якобы подвергал сексуальным домогательствам приемную дочь Дилан, которую воспитывал вместе с актрисой Мией Фэрроу. «Не думаю, что она специально придумывает. Она не лжет, я верю, что она в это верит», — сказал режиссер. «Ничто из того, что мы делали с Дилан, не могло быть настолько неверно истолковано», — добавил он.

Также он ответил на вопрос об актерах, которые высказали сожаление о совместной работе с ним. «Они дураки. Они хотят добра, но они дураки. Они просто преследуют совершенно невиновного человека и позволяют этой лжи существовать» — заявил Аллен.

Режиссер также ответил на вопрос Кауэна о том, насколько приемлемы были отношения с приемной дочерью Сун-и Превен, которая позже стала женой Вуди Аллена. «Не было и секунды, когда бы это не было самой естественной вещью в мире. Я не колебался. Отношения с Сун-и были очень естественными», — сказал он.

Кроме того, он указал на то, что им с Сун-и разрешили удочерить двоих девочек. «Никто бы не отдал двух маленьких девочек педофилу», — сказал Аллен.

Вуди Аллену 85 лет, он двукратный обладатель «Оскара». С Мией Фэрроу режиссер расстался в 1992 году после ее подозрений в растлении Дилан и сообщений о романе с 22-летней приемной дочерью актрисы Сун-и Превен.

Аллен женился на Сун-и в 1997 году. Обвинения в растлении приемной дочери он всегда отрицал.

Ранее Вуди Аллен и его супруга Сун-и Превен через своего представителя отреагировали на выход фильма с обвинениями в адрес режиссера.