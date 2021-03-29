Якутские швеи передали лоскуток для номера Манижи на «Евровидении»

Якутские швеи передали лоскуток для номера певицы Манижи Сангин (Manizha) на «Евровидении», рассказала в Instagram руководитель НКО мастеров якутской национальной одежды Светлана Максимова.

По словам Максимовой, кусочек ткани из Якутии — это оберег. «Небольшое панно в виде 5 харах (5 глаз), имеющее обережное значение, сшито в технике кыбытык тигии. Это традиционное шитье, очень красочное, яркое. Наши бабушки были очень бережливы и терпеливы, создавая из крошечных кусочков шедевры», — объяснила она.

На международном песенном конкурсе «Евровидение» Манижа хочет выступить в наряде из лоскутков ткани, присланных из всех регионов России. Ранее мама Манижи Наджиба Усманова посетовала, что не может получить лоскутки из Якутии и ХМАО.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.