Музей Орсе переименуют в честь Жискар д'Эстена

Парижские музеи Орсе и Оранжери дополнят свои официальные названия именем бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена, передает ТАСС со ссылкой на французский минкульт.

Известно, что переименование музеев министр культуры Франции согласовала с президентом страны Эмманюэлем Макроном. Таким образом в минкульте хотят не только отдать дань уважения президентам страны, но и подчеркнуть вклад Жискар д'Эстена в создание культурного учреждения.

Соответствующий правительственный декрет будет утвержден в ближайшее время.

Музей Орсе был создан по инициативе Жискар д'Эстена в здании старого железнодорожного вокзала, который должны были снести для строительства отеля. Музей открылся в декабре 1986 года при президенте Франсуа Миттеране. В музее представлена крупнейшая в мире коллекция полотен французских импрессионистов.

Музей Оранжери присоединили к Орсе в 2010 году. В расположенной на территории сада Тюильри поблизости от Лувра галерее экспонируются работы Клода Моне, Поля Сезанна, Анри Матисса, Поля Гогена, Пабло Пикассо и др.