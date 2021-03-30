Названа дата кремации найденного мертвым актера Хабарова

Писатель и сценарист Лариса Бравицкая в беседе с «Пятым каналом» назвала дату похорон актера и каскадера Всеволода Хабарова.

По словам однокурсницы артиста, прощание состоится 30 марта в крематории Хованского кладбища в полдень. «Оказывается, он умер в квартире и больше месяца пролежал. Сообщил об этом один из его учеников. Жены его не было. Дочка за границей во Франции. Ушел одиноким человеком. У нас с курса уже половина мальчиков ушли», — поделилась она.

Причины смерти Всеволода Хабарова пока не установлены. В последние годы актер работал и преподавал в Щепкинском училище, а также еще в нескольких образовательных учреждениях.

Хабаров играл в сериалах «Глухарь», «Кулагин и партнеры», «Лучшая дорога нашей жизни», фильмах «Зверобой», «Мужская компания», «Аварийное состояние» . О его смерти стало известно 29 марта.