У «Ералаша» после смерти Грачевского появился новый гендиректор

Соучредитель Бориса Грачевского Аркадий Григорян стал генеральным директором ООО «Ералаш» после смерти своего предшественника, сообщает ФАН со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

Теперь он официально может действовать от лица компании без доверенности. Имя Бориса Грачевского пока числится в учредителях двух компаний — ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш», и с «Ералаша» ФНС снял пометку о недостоверности. «Поскольку учредитель не действует от лица компании без доверенности, то эти данные не являются недостоверными», — уточнили в регистрационном органе.

Известно, что новые учредители в компаниях могут появиться или заменить Грачевского после вступления наследников в свои права. Это должно произойти в июле 2021 года.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни после заражения новой коронавирусной инфекцией.

Ранее продюсер «Ералаша» ответил на сообщения о закрытии киножурнала.