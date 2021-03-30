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Новости культуры

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Стал известен номер выступления Манижи на «Евровидении»

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Стал известен номер выступления российской певицы Манижи Сангин (Manizha) на международном песенном конкурсе «Евровидение — 2021».

Как сообщается на сайте мероприятия, Манижа выступит 18 мая в первом полуфинале под третьим номером.

До Манижи выступят исполнители из Литвы и Словении, всего в первом полуфинале споют представители 16 стран.

20 мая пройдет второй полуфинал «Евровидения», в котором выступят представители 17 стран, в частности Сербии, Эстонии, Молдавии, Финляндии, Латвии.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее сообщалось, что в анкетах участников международного песенного конкурса «Евровидение» появился пункт о гендерной идентичности.

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