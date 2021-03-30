«Она на это не соглашалась»: Сет Рогет извинился перед Эммой Уотсон

Актер, режиссер и сценарист Сет Роген объяснил суть конфликта с актрисой Эммой Уотсон.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Роген был вынужден рассказать о конфликте подробнее после выхода интервью в GQ, где он рассказал, что Уотсон якобы в бешенстве покинула съемочную площадку его фильма 2013 года «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски».

У себя в социальных сетях Роген рассказал, что дело обстояло не совсем так. «Того эпизода не было в сценарии, он был импровизированным, кардинально иным, а она на это не соглашалась», — написал он.

В сцене, о которой говорит Роген, участвовали Дэнни Макбрайд в роли каннибала и Ченнинг Татум в роли секс-раба на поводке. Уотсон не нравилось происходящее, и Роген объяснил, что было принято решение не снимать актрису в этом эпизоде. «Утверждения о том, что она повела себя некруто, непрофессионально — это полная чушь», — написал Роген, добавив, что должен был выстроить коммуникацию лучше и не ставить актрису в некомфортное положение. Кроме того, он извинился перед Эммой Уотсон и выразил надежду поработать с ней снова.

Ранее Сергей Рост объяснил свой конфликт с Дмитрием Нагиевым.