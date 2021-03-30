«Топи» стали самым обсуждаемым русскоязычным сериалом

Самым обсуждаемым российским сериалом минувшей зимы стали «Топи», сообщает платформа аналитики социальных медиа YouScan со ссылкой на собственное исследования.

В исследовании принимали участие 20 сериалов на русском языке, которые вышли в период с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года, получили больше всего оценок пользователей и имели рейтинг не менее 6 баллов на портале «КиноПоиск».

Эти сериалы собрали около 8,7 млн реакций пользователей в соцсетях, из них 1,4 млн лайков, комментариев, постов и репостов досталось «Топям». Чаще всего сериал Владимира Мирзоева по сценарию Дмитрия Глуховского обсуждали «ВКонтакте».

На второй строчке оказался шестой сезон сериала украинского производства «Пес», на третьей — восьмой сезон сериала «Склифосовский» телеканала «Россия 1».

Премьера «Топей» состоялась 28 января на «КиноПоиск HD». По сюжету группа молодых жителей Москвы едет в полузаброшенную деревню, чтобы найти ответы на свои вопросы. Роли в проекте исполнили Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица и Софья Володчинская.