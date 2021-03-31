Умер участник комик-группы «Шарло» Жерар Филипелли

Актер Жерар Филипелли скончался в возрасте 78 лет, сообщил в Twitter журналист Жиль Ботино.

Причина смерти одного из участников популярной французской комик-группы «Шарло» не сообщается.

Музыкальная группа «Шарло» была создана в 1966 году. Артисты исполняли юмористические песни и вместе снимались в комедиях — «Безумные новобранцы», «Большой базар», «Сумасшедшие на стадионе», «Четыре мушкетера Шарло», «Четверо против кардинала» и др.

У Филипелли не было семьи. Его супруга погибла в автокатастрофе в 1970 году.

Жерар Филипелли ушел из группы в 1992 году после выхода фильма «Возвращение Шарло», после чего коллектив распался. В 2008 году группа была воссоздана. После смерти Жерара Ринальди в «Шарло» входят Жан Саррюс, Жан-Ги Фешнер и Ришар Бонно.