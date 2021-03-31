Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close

Основатель ансамбля «Рустави» умер после заражения коронавирусом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Основатель вокального ансамбля «Рустави», кавалер грузинского Ордена Сияния Анзор Эркомаишвили умер на 81-м году жизни от осложнений после коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на заявление председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе.

Смерть фольклориста он назвал огромной потерей. «Я сожалею в связи с кончиной славного музыканта нашей страны и великого радетеля грузинского фольклора, бывшего члена парламента Грузии Анзора Эркомаишвили», — сказал Талаквадзе.

Соболезнования по поводу смерти Эркомаишвили уже выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Соболезную супруге господина Анзора Эркомаишвили Лали, всей семье и нашему обществу. И стар, и млад осознает, насколько большую утрату испытала сегодня грузинская культура. Лично для меня с молодости, с годов парижской эмиграции, господин Анзор был олицетворением грузинской песни и песнопения, то есть грузинской души», — цитирует главу государства Sputnik.

О болезни Эркомаишвили стало известно в конце марта. Его состояние врачи оценивали как тяжелое, в последние дни жизни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.