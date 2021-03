Каталог My Bloody Valentine появится на стриминговых сервисах

Каталог песен группы My Bloody Valentine появится на стриминговых сервисах благодаря договору, подписанному с лейблом Domino.

Как сообщает Rolling Stone, кроме альбомов Isn't Anything? и Loveless, доступными станут альбомы, выпущенные с 1988 по 1991 год, а также редкие записи, включая ранее не выходивший на стримингах альбом You Made Me Realise и альбом MBV, записанный в 2013 году после воссоединения группы. Кроме того, онлайн появятся два новых альбома.

Обновление каталога запланировано на 21 мая. Выходившие на виниле Isn't Anything?, Loveless и MBV будут полностью переведены с аналоговых носителей.

Несколько лет назад каталог My Bloody Valentine исчез со всех стриминговых площадок вне США и Канады. Представители группы не объясняли это решение.

Ирландская шугейз-группа My Bloody Valentine существует с 1983 года. Коллектив не выпускал новых альбомов с 2013 года.