Лещенко рассказал о состоянии Зайцева на дне рождения

Эстрадный исполнитель Лев Лещенко в беседе с «Рен ТВ» рассказал о состоянии модельера Вячеслава Зайцева, который недавно отпраздновал день рождения со знаменитыми друзьями.

По словам Лещенко, звезды пришли поздравить Зайцева «бескорыстно». »Алла Пугачева, Галкин... Оказывается, там организаторы какие-то билеты продавали. Но, с другой стороны, там был показ мод, и они таким образом собирали людей, чтобы его провести», — ответил певец на сообщения о том, что на день рождения Зайцева можно было купить билет.

При этом, говорит артист, модельер был «не в очень хорошем состоянии». «Он уже в таком полузабытии находится, и было удивительно, что они его привели. Ну, мы не могли не пойти туда, потому что это по жизни наш товарищ», — признался Лещенко.

Ранее сын модельера Егор Зайцев обвинил организаторов дня рождения Вячеслава Зайцева в том, что они «поступили мерзко с его отцом», в частности раскритиковал продажу билетов на мероприятие.