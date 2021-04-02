«Спасибо, что живой»: Валерия поздравила Пригожина с днем рождения

Певица Валерия поздравила в Instagram с днем рождения своего супруга и продюсера Иосифа Пригожина.

Она напомнила, что муж недавно перенес коронавирус. «Спасибо, что живой! (Сегодня эта фраза точно про тебя.) Ты преодолел страшное испытание, а сделав это, бросился немедленно снова проверять себя на прочность. Ты мне сделал самый большой сюрприз из всех, что я могла ожидать. В шоу «Маска» ты удивил всю страну, но больше всех — меня», — написала Валерия.

Иосиф Пригожин признавался, что во время лечения перенес цитокиновый шторм. Он был подключен к кислородному аппарату и опыт болезни описывает как «8 дней ада».

Позже он рассказывал, что во время болезни был готов к наихудшему исходу, а после выздоровления продолжительное время страдал от последствий перенесенной коронавирусной инфекции.