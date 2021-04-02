Козловский и Петров впервые снимутся вместе

Режиссер Валерий Тодоровский начал снимать телесериал «Надвое» о лучших друзьях с Данилой Козловским и Александром Петровым в главных ролях, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала «Россия 1».

Сериал о командировке лучших друзей в Санкт-Петербург и знакомстве с двумя девушками, которое полностью меняет жизнь героев, станет первым совместным проектом Петрова и Козловского.

Проект реализуется совместно с онлайн-сервисом more.tv.

В сериале также сыграют Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Съемки будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге. Премьера сериала «Надвое» состоится на телеканале «Россия 1» и сервисе more.tv в линейке more originals.

Ранее сообщалось, что россияне назвали лучших актеров последнего десятилетия. Первое место среди российских актеров поделили Константин Хабенский и Александр Петров, второе — Сергей Безруков и Данила Козловский.