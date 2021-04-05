Умерла 98-летняя актриса Глория Генри

Актриса Глория Генри скончалась на следующий день после своего 98-го дня рождения, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь покойной.

Смерть наступила в доме Генри в Лос-Анджелесе, причины смерти не сообщаются.

Глория Генри играла в кино с 1947 года, знаковой для ее карьеры стала роль в телесериале CBS «Деннис-мучитель». Шоу, основанное на комиксах Хэнка Кетчама, впервые вышло в 1959 году и выдержало четыре сезона. «Многие поклонники говорят — «Я всегда хотел, чтобы вы были моей мамой, мама ревновала, ведь я считал, что вы лучше». Но это забавно, потому что мои дети так точно не думали», — рассказывала актриса в интервью в 2011 году.

В последний раз Генри появилась на экране в 2005 году. Она сыграла в романтической комедии «Легкое увлечение».

Актриса была замужем за архитектором Крейгом Эллвудом, брак распался в 1977 году. У нее осталось трое детей.