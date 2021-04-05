Организаторы уточнили время проведения ТЭФИ в беседе с РИА «Новости».

Как рассказали в оргкомитете, церемония вручения ТЭФИ состоится в конце октября — начале ноября 2021 года.

28 мая 2020 года председатель Комитета индустриальных телепремий Михаил Швыдкой заявил, что церемонию вручения премии ТЭФИ перенесли на май 2021 года из-за ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Тогда организаторы опасались проводить публичные мероприятия осенью — в традиционное для ТЭФИ время. «Публичные собрания в это время года еще могут находиться под разными ограничениями, а устраивать праздник в масках и перчатках нам кажется нецелесообразным», — говорил Швыдкой.

Российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ была учреждена фондом «Академия российского телевидения» в октябре 1994 года.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в очном формате с 11 по 13 ноября.