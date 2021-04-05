После концерта Niletto и Клавы Коки в Пскове начались проверки чиновников

Власти Псковской области инициировали массовые служебные проверки. Они начались отношении ряда чиновников после концерта исполнителей Niletto и Клавы Коки, который прошел в Ледовом дворце Пскова, сообщил в своем Instargam губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, мероприятие прошло с нарушениями, которые были введены из-за коронавируса.

«Количество зрителей не соответствовало согласованному; масочный режим и социальная дистанция не соблюдались; организатор мероприятия и руководство Ледового дворца устранением замечаний должным образом не занимались», — написал Ведерников в соцсети.

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