Депутат потребовал запретить клип DJ Smash и Моргенштерна с танцами в храме

Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов обратился в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру с запросами — он требует запретить размещение видеоклипов, которые, на его взгляд, оскорбляют верующих.

Гаврилову не понравился rлип DJ Smash и Моргенштерна, которые танцуют в храме в костюмах, напоминающих одежду католических священников. Он считает, что видео было «сделано намеренно» и, несмотря на заверения артистов в нежелании оскорбить верующих, это все-таки произошло. «Удивительно, что ни европейские правительства, ни Ватикан никак не реагируют на такие видео, хотя здесь налицо оскорбление основ христианства», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава комитета призвал проявить общехристианскую солидарность и исключить размещение вышеуказанного видео на публичных ресурсах в России.

Ранее сообщалось, что с Моргенштерна взыскали 300 тысяч рублей за песню о Путине.