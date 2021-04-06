Названа дата выхода финального сезона «Ходячих мертвецов»

Первая серия финального сезона постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы» выйдет на телеканале AMC 22 августа, передает The Hollywood Reporter.

Ранее премьеры сезонов выходили в октябре.

Одиннадцатый сезон будет состоять из 24 эпизодов и закончится до конца 2022 года. Авторы обещают поклонникам шоу больше экшна, новых локаций, интригующих историй и мертвецов.

Финальные шесть эпизодов десятого сезона «Ходячих мертвецов» начали показывать на канале Fox в марте.

Ранее СМИ сообщили о закрытии сериала «Ходячие мертвецы» после 11 сезона. В 2023 году на экраны выйдет спин-офф сериала в формате антологии.

«Ходячие мертвецы» — американский постапокалиптический телесериал, разработанный Фрэнком Дарабонтом. Первая серия вышла на экраны 31 октября 2010 года.