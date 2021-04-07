СМИ: Кейтлин Дженнер может баллотироваться на пост губернатора Калифорнии

Трансгендерная светская львица Кейтлин Дженнер (бывший спортсмен Брюс Дженнер) рассматривает возможность участвовать в выборах на пост губернатора Калифорнии. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Собеседники издания отметили, что Дженнер по данному вопросу проводит консультации с политическими советниками.

На данный момент на посту губернатора Калифорнии находится Гэвину Ньюсом, который также является членом Демократической партии. В свою очередь Дженнер является сторонником взглядов Республиканской партии, как и бывший президент США Дональда Трамп. Республиканцы во многом выступают против политики Ньюсома в сфере налогов и иммиграционной политики.

Издание добавляет, что ни Кейтлин, ни ее официальные представители не прокомментировали данные слухи.

Ранее Кейтлин Дженнер вызвалась быть вице-президентом при Канье Уэсте.