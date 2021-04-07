На Байконуре пройдет концерт к юбилею полета человека в космос

На космодроме «Байконур» состоится концерт «Юбилей полета человека в космос», приуроченный к годовщине выхода первого космонавта Земли Юрия Гагарина в космос и поставленный под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Для концерта композиторы Эдуард Артемьев и Алексей Рыбников напишут новые аранжировки своих знаменитых произведений, а молодые авторы Кузьма Бодров и Кирилл Рихтер представят новую музыку, посвященную космосу. Увертюрой концерта выбрана работа Кузьмы Бодрова в исполнении детского хора и Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста, дирижера Юрия Башмета.

В концерте, предусматривающем две сцены, примут участие прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, звезды оперной сцены Хибла Герзмава и Богдан Волков, скрипач Вадим Репин, артист балета Сергей Полунин. Звезды цирка братья Суанбековы привезут аттракцион «Колесо смерти», а канатоходец Максим Кагин прогуляется на высоте 45 м. Кроме того, выступят Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Гармаш, Полина Агуреева и др.

Ведущими концерта о космосе будут Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Художественный руководитель проекта – народный артист СССР Юрий Башмет.

Торжественный концерт в честь юбилея полета человека в космос будет транслироваться на телеканале «Россия» 12 апреля, начало концерта — в 23.15 мск.