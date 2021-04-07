В Италии отменили киноцензуру

В Италии отменили цензуру в кино, пишет The Guardian со ссылкой на министра культуры страны Дарио Франческини.

Франческини подчеркнул, что теперь система контроля и вмешательства, которая позволяла государству вмешиваться в творческую свободу художников, была окончательно отвергнута.

Теперь режиссеры смогут самостоятельно устанавливать возрастной рейтинг фильмов. Решение режиссеров должна будет заверить специальная комиссия, куда будут входить не только кинематографисты, но и зоозащитники.

Закон о цензуре действовал в стране с 1914 года. Власти могли запретить прокат фильма по политическим, моральным или религиозным соображениям. Кроме того, власти могли потребовать отредактировать фильм.

С 1944 года в Италии подверглись цензуре 725 фильмов, из них 274 — итальянских, 130 — американских, 321 фильм был снят в других странах.

В мае 2020 года в Иране на фоне коронавируса заработали автокинотеатры — впервые после Исламской революции 1979 года.