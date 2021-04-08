«Артдокфест» сообщил о попытке сорвать московский кинопоказ

В Москве активисты движения SERB сделали попытку сорвать показ фильма «Дорога домой» белорусского режиссера Артема Лобача, сообщают в Instagram представители фестиваля «Артдокфест», в рамках которого проходил показ.

По словам представителей фестиваля, 7-10 провокаторов собирались облить краской экран, однако их действия были замечены и пресечены охраной кинотеатра «Октябрь». Зрители смогли посмотреть фильм до конца.

Фильм «Дорога домой» рассказывает о мужчине, который переехал из Крыма в украинское село после присоединения полуострова к России.

Ранее активисты SERB уже срывали ряд культурных мероприятий — спектаклей, выставок, фильмов.

Ранее Роспотребнадзор назвал причины закрытия «Артдокфеста» в Петербурге — сотрудниками ведомства были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.