Кабмин поддержал проект о втором бесплатном высшем образовании в области культуры

Правительство России поддержало законопроект о втором бесплатном высшем образовании для творческих профессий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 5 и 83 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» подразумевает, что на конкурсной основе можно будет получить бесплатное второе или последующее высшее образование по специальностям режиссера театра, кино и телевидения, дирижера, композитора, литературного работника, а также переводчика художественной литературы. «Это специалисты, в которых сегодня нуждается отрасль культуры», — считает министр культуры Ольга Любимова.

Правительство должно утвердить перечень специальностей и федеральных вузов, в которых будет вестись обучение по этим специальностям.

Законопроект ранее был согласован с Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минфином России. Кроме того, его положительно оценили в Минюсте России, Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.

Впервые законопроект был разработан Минкультом по поручению президента страны Владимира Путина.