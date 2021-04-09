Дочь Юлии Началовой победила в международном вокальном конкурсе

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина победила в международном вокальном конкурсе Grand Voice, проходившем в Москве.

Как сообщает издание Woman.ru со ссылкой на частную школу, где учится девочка, Алдонина забрала гран-при конкурса. «Выступление Веры было восторженно встречено публикой и получило высокую оценку жюри», — рассказали в учебном заведении.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Причиной смерти певицы врачи назвали острую сердечную недостаточность, вызванную заражением крови и отказом внутренних органов. 31 января 2021 года артистке исполнилось бы 40 лет.

Ранее Вера Алдонина рассказала о последней встрече с мамой. По словам 14-летней Веры, она виделась с матерью 7 марта 2019 года. «У меня был концерт в школе, но мама не смогла приехать, поскольку у нее очень сильно болела нога. Потом мы приехали, подарили с бабушкой цветы. Мама мне пожелала тогда много всего хорошего», — вспоминала Вера.