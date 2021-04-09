Бекмамбетов и Сыендук стали кураторами «КиноПоиска»

Интернет-сервис о кино и стриминговая платформа «КиноПоиск» объявил о сотрудничестве с кураторами.

Кураторы будут делать предложения по расширению каталога сервиса и линейки оригинальных проектов, следить за мировыми трендами в области кино и сериалов и искать новые интересные имена.

Ответственность кураторов будет распределена по жанрам. Продюсер «Дылды» и «Левиафана» Александр Роднянский будет отвечать за авторское кино, режиссер «Дозоров» Тимур Бекмамбетов — за фантастику и фэнтези, сценарист «Юрьева дня» и «Молоха» Юрий Арабов — драму, продюсер картины «Майор Гром: Чумной Доктор» Артем Габрелянов — за комиксы, видеоблогеры Дмитрий Сыендук и Егор Лоскутов — за взрослую анимацию, экс-продюсер «Артдокфеста» Майя Кузина — за документальное кино, президент Ассоциации анимационного кино и соавтор «Смешариков» Илья Попов — за детские мультфильмы.

Известно, что также появится куратор, занимающийся жанром комедии.

Ранее сообщалось, что принц Гарри спродюсирует сериал на Netflix.