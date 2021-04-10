Сыгравший Росса в «Друзьях» актер рассказал подробности перезагрузки сериала

Американский актер Дэвид Швиммер, который исполнил роль Росса Геллера, рассказал о том, как проходит перезапуск культового сериала «Друзья». Об этом он заявил на «Шоу Грэма Нортона» на телеканале ABC News.

По его словам, фанатам сериала не стоит ждать привычных для них персонажей.

«Я буду собой. Я буду Дэвидом. Мы не в образе, мы — настоящие люди», — сказал Швиммер.

Он отметил, что съемки спецвыпуска «Друзей», которые были приостановлены на фоне пандемии коронавируса, возобновятся в Лос-Анджелесе на следующей неделе.

Актер также пошутил, что не успел еще пересмотреть все предыдущие выпуски сериала, чтобы хорошо подготовиться к съемкам. При этом он обещал в ближайшее время наверстать упущенное.