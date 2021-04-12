Сын народного артиста России, режиссера Эмиля Верника Игорь Верник рассказал о последних днях жизни отца, пишет РИА «Новости».

По словам артиста, за десять дней до смерти Верник-старший мог самостоятельно управлять автомобилем. «Еще дней десять назад он управлял автомобилем, возил меня просто в удовольствие по поселку, сам сидел за рулем. Последнее время он плохо себя чувствовал, и вот сегодня у него остановилось сердце», — поделился сын покойного.

Верник скончался 10 апреля в возрасте 96 лет. Причиной смерти артиста стала остановка сердца.

Эмиль Верник родился 4 сентября 1924 года в городе Одесса. В годы войны учился в ГИТИСе, после войны стал актером и режиссером в театре «Московские литературные чтения».

С 1969 до 2002 года возглавлял литературно-драматическое вещание на Всесоюзном радио. Преподавал на кафедре мастерства актера Школы-студии МХАТ (доцент Школы-студии МХТ имени Чехова), профессор Института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.