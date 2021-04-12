Названа дата прощания с Эмилем Верником

Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Эмилем Верником пройдет 13 апреля, рассказал его сын Вадим Верник в Instagram.

Гражданская панихида начнется в 11.00 в Портретном фойе МХТ имени Чехова.

Верник скончался 10 апреля в возрасте 96 лет. Причиной смерти артиста стала остановка сердца.

Эмиль Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе. В годы войны учился в ГИТИСе, после войны стал актером и режиссером в театре «Московские литературные чтения».

С 1969 до 2002 года возглавлял литературно-драматическое вещание на Всесоюзном радио. Преподавал на кафедре мастерства актера Школы-студии МХАТ (доцент Школы-студии МХТ имени Чехова), профессор Института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

Ранее Игорь Верник рассказал о последних днях жизни отца. По его словам, еще за десять дней до смерти Верник-старший мог самостоятельно управлять автомобилем.