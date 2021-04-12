Выступавший в костюме Белого Орла Марк Тишман покинул «Маску»

В девятом выпуске второго сезона шоу «Маска» проект НТВ покинул артист, выступавший в костюме Белого Орла — Марк Тишман.

Зрители голосованием спасли от вылета Носорога, а судьи — Неваляшку.

Члены жюри не смогли угадать, кто мог скрываться под маской, — звучали версии, что это может быть Тарзан, Гоша Куценко, Оскар Кучера или Дмитрий Харатьян. «Ты замаскировался гениально», — оценила работу артиста Валерия. «Стояла задача петь разными голосами, ни разу я не спел своим. В этом костюме я танцевал так, как без костюма не танцую», — признался Тишман.

Ранее очевидец рассказал о закулисных отношениях участников шоу «Маска». По словам инсайдера, участники видятся друг с другом только за кулисами, перед выступлением или после выступления. Они не могут выдать свою личность и молчат, однако иногда относятся друг к другу напряженно в ситуациях, где можно быть доброжелательными.