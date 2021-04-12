Засудивший Моргенштерна шоумен пригрозил иском Милохину

Автор популярной в TikTok вирусной композиции «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачев в беседе с «Газетой.Ru» высказался о предстоящем судебном разбирательстве в отношении Егора Крида.

По словам Лихачева, в случае победы в суде с Кридом «список ответчиков может увеличиться до десяти человек». «И скорее всего, Даня Милохин будет следующий. Не будем забегать вперед, но прецедент с удовлетворенным иском в отношении Алишера (Моргенштерна. — «Газета.Ru») уже есть», — сказал Лихачев, выразив надежду на победу в деле о нарушении авторских прав.

Суд назначен на 12 апреля.

Ранее решением Кировского районного суда Уфы Моргенштерн проиграл иск «о защите исключительных прав на музыкальное произведение «Владимир Путин — молодец». Помимо 300 тыс. рублей в пользу Олега Лихачева, рэпер должен будет выплатить государственную пошлину в размере 6 тыс. в бюджет, а также прекратить использование композиции.

Тамада Олег Лихачев выпустил оригинал песни еще летом 2014 года. В TikTok большей популярности достиг не первоисточник композиции, а его ремейк-фит с Моргенштерном. Этот трек задействовали многие тиктокеры, включая Даню Милохина, Валю Карнавал, Аню Покров, Егора Шипа, Катю Адушкину, а также рэпера Егора Крида.