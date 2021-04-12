Умерла актриса из «Бриллиантовой руки» Серафима Холина

Актриса Серафима Холина скончалась в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

97-летнюю артистку нашла мертвой в ее квартире на проспекте Вернадского дочь, Людмила Голубицкая.

Холина была известна по роли ведущей модного показа в фильме «Бриллиантовая рука» — ее героине принадлежит ставшая крылатой фразой цитата» Брюки превращаются в элегантные шорты». Также была театральной актрисой и актрисой озвучки, она дублировала персонажей более чем 30 фильмов — в частности, ее голосом говорила Софи Лорен.

Серафима Холина была замужем за актером Олегом Голубицким, в 1995 году овдовела. Последнее интервью прессе Серафима Холина дала в 2013 году. В 2020 году дочь артистки рассказывала журналистам, что здоровье матери пошатнулось — она практически ничего не видела, почти не бывала на улице и страдала от болезни Альцгеймера.