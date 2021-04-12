Звезда фильма «Один дома» впервые стал отцом

40-летний американский актер Маколей Калкин, сыгравший в фильме «Один дома», впервые стал отцом. Об этом пишет журнал Esquire.

Матерью стала 33-летняя актриса Бренда Сонг. 5 апреля она родила сына в клинике Лос-Анджелеса. Пара назвала ребенка Дакота в честь сестры Калкина, которая погибла в автомобильной катастрофе.

Калкин и Сонг поделились радостным событием, заявив, что они «вне себя от радости».

Ранее Калкин поддержал предложение вырезать бывшего президента США Дональда Трампа из одной из сцен во второй части фильма «Один дома».